Über den "Cold Case Kate" diskutiert die ganze Welt: Verschwörungstheoretiker überschlagen sich mit immer wilderen Geschichten, die Prinzessin Kates Verschwinden erklären sollen. IHR Name taucht dabei besonders oft auf: Lady Rose Hanbury. Kates Nachbarin, einstige "Nebenbuhlerin" und Williams angebliche Geliebte.

Außereheliche Eskapaden bei den Windsors: erstmal nichts Ungewöhnliches. Affären, geheime Geliebte und Scheidungen gehören bei den britischen Royals ja fast schon zum guten Ton. William und Kate hielten mit ihrer Sauber-Ehe dagegen und ließen das Volk jahrelang an eine Liebe wie im Märchen glauben - bis 2019.



Da waberten erstmals Schlagzeilen um Williams angebliche Affäre durch die britische Presse. Nun kocht das Thema wieder hoch. Hobby-Detektive fragen sich: Könnte eine Affäre der Grund für Kates Abwesenheit sein? Erleidet Kate jetzt das gleiche Schicksal wie Prinzessin Diana? Steht das künftige Königspaar kurz vor der Scheidung?



Selbst Moderator Stephen Colbert griff Williams angebliche Liaison in einer aktuellen Episode der "The Late Show" auf.