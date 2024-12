Was war passiert? In der Westminster Abbey stand auch dieses Jahr wieder der "Kindness tree", zu Deutsch in etwa "Der Baum der Güte". Dort konnten alle Besucher der Veranstaltung eine kleine Karte anhängen mit kleinen Weihnachtsbotschaften. Auch Prinz Louis nutzte die Chance und hängte seine selbstgeschriebene Karte dort auf. Was aber stand dort drauf?

Nun ist das Rätsel gelöst: Wenn man das Bild von der Karte stark vergrößert, kann man die Kinderschrift von Louis recht gut lesen. Geschrieben hat er: "Thank you to Granny and Grandpa because they have played games with me." Zu Deutsch: Danke an Oma und Opa, weil sie mit mir gespielt haben. Wie süß!



Gemeint sind offenbar Kates Eltern, Carole und Michael Middleton, die während Kates Krebsbehandlung immer mal wieder als "Babysitter" einsprangen, wenn auch William wichtige Termine hatte.