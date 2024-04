Seit jeher macht Kate die offiziellen Fotos ihrer Kinder George, Charlotte und Louis selbst. Ob Einschulung, Weihnachtskarte oder eben Geburtstage: Kate steht am liebsten selbst hinter der Kamera.



Traditionell gehen die Geburtstagsfotos immer schon am Vorabend online - nicht so bei Louis' diesjährigem Geburtstag. Da überraschten die Wales' ihre Follower erst am Tag der Feier mit einem neuen Schnappschuss.



"Louis' Strahlen gilt doch sicher seiner geliebten Mama", mutmaßt ein Royal-Fan in den Kommentaren. Ein anderer Follower schreibt: "Danke Kate für das neue Foto! Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag zusammen."



