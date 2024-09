Es wäre doch ein schöner Anlass die gesamte Familie zum runden Geburtstag um sich zu versammeln. Doch ist Prinz Harry mit seinem Bruder William stark zerstritten und das Verhältnis zu seinem Vater ist auch nicht das beste. Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Feier sind also eher schlecht. Um vom Familienzwist abzulenken, schwärmt er lieber in den höchsten Tönen von seinen eigenen Kindern, Archie und Lilibet .

Kurz vor seinem 40. Geburtstag teilt der jüngere Sohn von König Charles III. der BBC in einer Erklärung mit: "Vater von zwei unglaublich netten und lustigen Kindern zu werden, hat mir eine neue Perspektive auf das Leben gegeben und meinen Fokus bei all meiner Arbeit geschärft."

Seinen Geburtstag will der Fünfte der britischen Thronfolge mit Ehefrau Meghan sowie den beiden Kindern zu Hause in Kalifornien feiern. Anschließend fährt er mit einer Gruppe enger Freunde in den Urlaub.