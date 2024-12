Von wegen besinnliche Weihnachten. Als hätten die britischen Royals in diesem Jahr nicht schon genug mitgemacht, gibt es nun einen neuen Skandal um Prinz Andrew. Er soll einem Mann vertraut haben, dem vorgeworfen wird, ein chinesischer Spion zu sein.



König Charles soll verärgert und erzürnt sein. Nun wird darüber spekuliert, welche Konsequenzen dies für Prinz Andrew haben könnte.



So scheint es sehr unsicher, dass sich der Herzog von York zu Weihnachten mit dem Monarchen öffentlich zeigen darf. Prinz Andrew könnte vom traditionellen Kirchgang mit der königlichen Familie in Sandringham ausgeschlossen werden, berichtet der "Mirror".

Prinz Andrew soll Spion aus China auf seine Geburtstagsfeier eingeladen haben

Dem Bruder von König Charles könnten seine Kontakte nach China nun gehörig auf die Füße fallen, denn ein Vertrauter von Prinz Andrew gilt als chinesischer Spion. Ein Gericht in London bestätigte, dass der Mann nicht nach Großbritannien einreisen darf. Das chinesische Außenministerium wies die Spionagetätigkeit zurück.



Der Bruder von König Charles hatte den Geschäftsmann zu seinem Berater ernannt und ihm Verbindungen zur königlichen Familie versprochen, wie die "Times" berichtet. Der mutmaßliche Spion sei zur Geburtstagsfeier des 64-Jährigen auf Schloss Windsor im Jahr 2020 eingeladen sowie ermächtigt worden, in Andrews Namen nach Investoren in China zu suchen.



In einer Mitteilung seines Büros betonte Prinz Andrew, er habe auf Anraten der britischen Regierung jeden Kontakt zu dem Mann eingestellt, als Zweifel laut geworden seien. Auch vorher habe er nie sensible Themen mit ihm besprochen.

Bildrechte: imago images/Parsons Media

Gibt es einen gemeinsamen Weihnachtskirchgang ?