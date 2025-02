Ohne Fergie und die Navy schien Andrews Leben aus den Fugen zu geraten.



Nach seiner Militärkarriere wurde der Prinz 2001 britischer Handelsbeauftragter. In dieser Funktion reiste er um die Welt, ließ sich auf den Partys der Reichen und Schönen blicken - und lernte den später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kennen.



Der amerikanische Geschäftsmann ist die zentrale Figur in einem Missbrauchsskandal, dem Dutzende zum Teil minderjährige Frauen zum Opfer gefallen sein sollen. Als der bereits verurteilte und erneut angeklagte Jeffrey Epstein 2019 in einem New Yorker Gefängnis Selbstmord begeht, gerät Andrew in den Fokus.



Der will seinen Hals retten - mit Hilfe der BBC. Doch das als Befreiungsschlag gedachte Interview wird zum Desaster. Andrew redet sich um Kopf und Kragen - und kaum jemand glaubt noch an seine Unschuld.