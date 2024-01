Ein US-Gericht veröffentlichte in dieser Woche die Namen von rund 170 Personen, die in Verbindung mit dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein stehen sollen. Darunter so bekannte Namen wie Bill Clinton und: Prinz Andrew.



Ganze 69 Mal, so haben britische Medien nachgezählt, taucht der Prinz in den Gerichtsdokumenten auf.



Andrew wird beschuldigt, mehrfach sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Rede ist von einer "Orgie mit Minderjährigen". Außerdem soll Andrew die Brust einer Frau berührt haben, während er mit einer Puppe von sich selbst spielte.