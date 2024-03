Nach dem doppelten Krebs-Drama befindet sich das britische Königshaus in der größten Krise seit Jahrzehnten. Peter Phillips, Sohn von Prinzessin Anne, gibt im Interview mit "Sky News Australia" Einblicke, wie es wirklich um die Windsors steht und wie die königliche Familie die schweren Zeiten zusammen meistern will.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kin Cheung

Kates Krebs-Beichte ließ nicht nur Großbritannien erschüttert zurück. Aus aller Welt hagelt es mutmachende Worte - zu Recht, findet Peter Phillips. Ihre Tapferkeit sei "bemerkenswert". Der weltweite Zuspruch macht Kate stark, doch ihre größte Stütze in dieser schweren Zeit ist ihr Mann William. "Ohne Frage bilden sie und William zusammen ein fantastisches Team."

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Sean Kilpatrick

Nicht nur als Paar sind William und Kate ein Dreamteam - auch als Eltern. "Ich denke, die Balance zwischen Familienleben und öffentlichem Leben gelingt ihnen ziemlich gut", so Peter Phillips. Die Kids George, Charlotte und Louis seien einfach "großartig" gelungen.

Das liegt vor allem daran, dass William und Kate so viel für sie da sind - was nicht selbstverständlich in aristokratischen Kreisen ist.



Früher war es bei den britischen Royals nicht üblich, dass Kinder viel Aufmerksamkeit bekommen - König Charles und seine Geschwister hatten zeitweise ein engeres Verhältnis zu ihren Nannys, als zu ihren eigenen Eltern. "Doch die Geschichte hat uns gelehrt", erklärt Peter Phillips. Zum Glück sind die Zeiten heute anders.