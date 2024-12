Politiker, Royals, Stars und Modedesigner - sie alle kamen zur feierlichen Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris! Einige Gäste und Begegnungen standen dabei besonders im Fokus - was zum Beispiel hatten wohl Prinz William und Donald Trump zu besprechen?

Im April 2019 stand Notre-Dame in Flammen. Nach fünf Jahren des Wiederaufbaus öffnete die weltberühmte Kathedrale nun wieder ihre Türen. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßte zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Thibault Camus

Aus Belgien war das Königspaar Philippe und Mathilde angereist, aus Großbritannien der angesprochene Thronfolger Prinz William und aus Monaco Fürst Albert II. US-Präsident Joe Biden ließ sich in Paris von seiner Frau Jill vertreten.

Am Vorabend der Eröffnung hatte ein festliches Konzert vor der Kathedrale stattgefunden. Dabei traten unter anderem der Pianist Lang Lang und die Schauspielerin Marion Cotillard auf. US-Popstar Pharrell Williams sang seinen Hit "Happy", begleitet von einem Gospelchor.



Am späten Abend empfing Macron die Staatsgäste zu einem Dinner im Elysée, an dem auch Trump und der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, teilnahmen.