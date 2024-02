Prinzessin Kate hat ihn, Herzogin Meghan, Königin Letizia und Máxima sowieso: den Ruf als Stilikone.



Königin Camilla hingegen tauchte in Sachen Fashion lieber ab, blieb schlicht, uneitel und sparsam. Doch genau dafür wird sie nun von Gen Z gefeiert - und zu ihrer Fashion-Queen ernannt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Chris Jackson

Stylisch, stylischer, Camilla

Modeexpertin Alice Hare behält für die britische "Daily Mail" Trends und Fashion-Strömungen im Auge. Sie ist sich sicher: Camilla ist auf dem besten Weg, zum Mode-Vorbild einer ganzen Generation zu werden - und das kurz nachdem der Stil ihrer Ewig-Konkurrentin Diana dank "The Crown" ein Revival feierte.



Ihre Beobachtung: Generation Z, also Personen, die zwischen 1996 und 2010 geboren wurden, lieben den unkomplizierten Look der Queen. Unaufgeregt, "immer der Angelegenheit angemessen", nie over the top, aber trotzdem immer einen Hauch "gewagt". Kurzum: verdammt cool. Oder "raffiniert", wie es Alice Hare beschreibt.



In Sachen Stil würde Camilla langsam aber sicher sogar ihrer Schwiegertochter Kate den Rang ablaufen. Die Begründung: Kates Looks seien viel vorhersehbarer. Schick, aber risiko- und dadurch eben auch ein wenig spaßbefreit.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Harry Page/Itv

Camilla: Die Stilikone, die keine sein möchte

Camilla hat es nie darauf angelegt, modisch zu sein.



Die NZZ beschreibt die Königin im September 2022 noch so: "Eine uneitle Frau in bequemen Kleidern und mit einer Frisur, die an den Stil der siebziger Jahre erinnert."



Fakt ist aber: Die PR-Verantwortlichen im Königshaus arbeiten schon seit den 90er-Jahren daran, Camilla Royal-Parkett-tauglich zu machen. Mit Erfolg.



So banal es auch klingt: Mit den besseren Looks und den gestylteren Frisuren kam auch die Akzeptanz im Volk

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Alastair_Grant_/_Pool

Style-Analyse: Camillas Key-Pieces