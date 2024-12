Die Weihnachtsansprache ist aufgezeichnet, die Ausstrahlung am 25.12. wird mit Spannung erwartet. Denn was sagt König Charles zum schweren Jahr der britischen Royals?



Wird er mit der neuen Tradition brechen und zumindest an Weihnachten nicht über Krankheiten sprechen? Zuletzt hatten sich Prinz William und Prinzessin Kate sehr viel verletzlicher und privater gezeigt als in den Vorjahren. Folgt König Charles nun ihrem Beispiel ?