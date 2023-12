Es ist erst das zweite Mal, dass König Charles eine Weihnachtsansprache an das britische Volk halten wird. 70 Jahre lang hat diese Aufgabe seine Mutter, Queen Elizabeth, übernommen.



In seiner Rede will der Monarch nun so einiges anders machen - angefangen davon, dass er sich die Sätze nicht mehr in den Mund legen lassen möchte, sondern die Rede größtenteils selbst schreiben wird.



Eine gute Entscheidung?

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire

Keine Hilfe bei diesjähriger Rede

König Charles hat seit jeher den Ruf, seinen eigenen Kopf zu haben. Er fährt eine ganz andere Linie als seine Mutter. Äußert sich auch mal zu politischen Themen, zeigt sich individueller als die Könige und Königinnen vor ihm. Das zeigt sich auch an Weihnachten.



Die Weihnachtsansprachen werden eigentlich von königlichen Beratern geschrieben - eine Tradition, die Charles bereits 2022 änderte. Denn schon bei seiner ersten Weihnachtsrede war Charles der federführende Kopf hinter den Worten.



Der britische Royal-Experte Ephraim Hardcastle will wissen, dass König Charles' Berater lediglich "kleine Änderungen" vornehmen durften. Dieses Jahr sollen Charles' Angestellte sogar noch weniger Mitspracherecht haben.



Der Grund? Der König möchte möglichst frei sprechen. "Der König hat gelernt, dass er am besten spricht, wenn er dies so spontan wie möglich tut", so Ephraim Hardcastle im Interview mit der "Daily Mail".

Keine Feiertage ohne Weihnachtsansprache

Die Weihnachtsrede des Monarchen ist in Großbritannien legendär. Millionen Menschen sitzen in den Ländern des Commonwealth vor dem TV und lauschen dem Staatsoberhaupt. Die Tradition begann 1932 mit einer Rundfunksendung von König Georg V. - Charles' Urgroßvater.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Weihnachtsansprache ohne Harry und Meghan?