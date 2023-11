Es klingt wie eine Nachricht aus dem Mittelalter: Wer in Lancaster oder Cornwall stirbt und kein Testament oder keine Nachfahren hat, dessen Besitz geht direkt an die englische Krone. Eine nette Einnahmequelle für König Charles. "bona vacantia" heißt diese Regelung, die tatsächlich schon uralt ist - und heute immer noch in den beiden Herzogtümern gilt.



Kritiker der britischen Monarchie bringt das gerade wieder auf die Palme. Sie fordern ein Ende des Verfahrens.