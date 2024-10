König Charles III. will Mitte Oktober zu seiner ersten großen Reise seit seiner Krebserkrankung aufbrechen. Ziele sind Australien und Samoa. Für das polynesische Land erhielt der Monarch jetzt bei einem Empfang in London sogar eine besondere Tanzstunde.



Der ehemalige Rugbyspieler und Honorarkonsul Freddie Tuilagi habe Charles zum Tanzen aufgefordert, berichtet die Nachrichtenagentur PA. Daraufhin habe Charles das Glas in seiner Hand abgesetzt und sich den Bewegungen angeschlossen.