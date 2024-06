Es geschah am helllichten Tag: Tierrechtsaktivisten der Organisation "Animal Rising" machten sich in der Londoner "Philip Mould Gallery" über Charles' Königsgemälde her.



Wo eigentlich das Konterfei des Monarchen prangen sollte, ist nun das Gesicht der Comicfigur Wallace aus "Wallace & Gromit" zu sehen - bekannt für seine Vorliebe für Käse. Daneben klebten die Aktivisten eine Sprechblase, in der steht: "Kein Käse, Gromit. Sieh dir all die Grausamkeit auf den RSPCA-Farmen an!"