Nach Charles' Schockdiagnose setzte sich Prinz Harry sofort ins Flugzeug, um seinem an Krebs erkrankten Vater beizustehen. Welch rührende Geste, urteilten Presse und Royal-Fans. Königin Camilla fällt ein weniger schmeichelhaftes Urteil über seinen Besuch.



Sie sagt: Alles Fake - Harrys Blitzbesuch war ein reiner PR-Gag in eigener Sache. Das zumindest wollen Palast-Insider wissen, wie "National Enquirer" berichtet.



Mickrige 30 bis 45 Minuten sollen sich Vater und Sohn unterhalten haben. Danach ging es für Charles nach Sandringham, für Harry zurück über den großen Teich.



Was Camilla bitter aufstieß?





Harry soll seinen Besuch nicht angekündigt haben. "Ihre Majestät war wütend, dass Harry von seinem noblen Haus in Kalifornien einflog, ohne die Genehmigung des Palastes einzuholen - und er kam mit einer bestimmten Haltung", so die anonyme Quelle. Harry habe darauf bestanden, "unter vier Augen" mit seinem Vater zu reden. Heißt: Raus mit Camilla, der verhassten Stiefmutter. Diese Forderung soll die Königin "empört" haben.