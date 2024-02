Die Meldung, dass König Charles III. an Krebs erkrankt ist, war für viele ein Schock. Doch verzagen ist nicht! Der 75-Jährige will seine eigene Diagnose nutzen, um anderen, die in einer vergleichbaren Situation stecken, zu helfen. Ziel ist, das Bewusstsein für seine und ähnliche Erkrankungen zu stärken. Auch aus diesem Grund wurde seine Krebsdiagnose überhaupt erst öffentlich gemacht.



Jetzt geht der Monarch noch einen Schritt weiter und hat Tipps für den Umgang mit Krebspatienten veröffentlicht. Gemeinsam mit der Wohltätigkeitsorganisation "Maggie's" wurde auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie ein Post veröffentlicht: "Wege, um krebskranke Freunde oder Familienangehörige zu unterstützen".