Dunkle Wolken über dem britischen Königshaus: Gerade erst wurde bekannt, dass sich Prinzessin Kate nach einer Operation erholen muss. Nun muss auch ihr Schwiegervater König Charles ins Krankenhaus.



Charles soll kommende Woche wegen einer vergrößerten Prostata behandelt werden. "Wie Tausende andere Männer jedes Jahr hat sich der König wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen", teilte der Buckingham-Palast in London mit.



Die Prostatavergrößerung ist demnach gutartig. Der König werde nächste Woche für einen Korrektureingriff ins Krankenhaus kommen, hieß es in der Stellungnahme weiter.



Während einer kurzen Erholungsphase werde das Staatsoberhaupt keine öffentlichen Auftritte absolvieren. Allerdings freue sich Charles schon darauf, wieder zur Arbeit zurückzukehren, so seine Frau Camilla.