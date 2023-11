Doch Charles arbeitet an seinem Geburtstag für ein besonderes Herzensprojekt: Der König will am 14. November das "Coronation Food Project" vorstellen. Das ist von der Idee her vergleichbar mit den Tafeln in Deutschland. Nahrungsmittel, die weggeworfen werden würden, sollen bedürftigen Menschen zugutekommen.



Immerhin: Der Tag wird am Abend mit einem festlichen Abendbankett im Clarence House in London beschlossen - ohne einen besonderen Gast.