Wenn der eigene Sohn erfolgreich Kochbücher schreibt, muss man auch als Königin damit rechnen, dass das persönliche Haferbrei-Rezept kein Geheimnis bleibt: Details aus dem privaten Speiseplan von König Charles und Königin Camilla verrät Tom Parker Bowles in seinem neuen Buch "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III".



Überraschend ist dabei nicht nur, wie üppig ein "entspannter Nachmittagstee" am britischen Hof aussieht, sondern auch, dass Camillas Sohn seinen Stiefvater als "Food-Helden" bezeichnet.