So sehr sich Charles für die gute Sache einsetzt: Zu seinem 75. Geburtstag am 14. November wird es sicher keinen alten Kuchen geben.



Dennoch vergisst er auch an seinem Ehrentag seine Herzensthemen nicht: Wie u.a. die "Daily Mail" berichtet, wird Charles an seinem Geburtstag das neue "Coronation Food Project" vorstellen, das sich ebenfalls dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung widmet. Auf der offiziellen Website heißt es: "Ziel des Projekts ist es, überschüssige Lebensmittel zu retten und sie an diejenigen weiterzuverteilen, die sie am dringendsten benötigen."