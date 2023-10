Besonders wählerisch ist die britische Königin in Sachen Essen nicht: "Die Queen isst ganz normal, was jeder andere auch essen würde", verrät Stefan Pappert. Dennoch hat der Koch frischen kulinarischen Wind in die Schlossmauern gebracht: inspiriert von seiner Leidenschaft für die bayerische Küche - und von seiner Oma.



Blutwurst aus dem Glas mit scharfem Löwensenf, Holunderkücherl oder Leberkäs mit Spiegelei und Bratkartoffeln finden ihren Weg auf die königlichen Teller.



Erst in den letzten Jahren sollen sich die Essgewohnheiten der 96-jährigen Queen etwas geändert haben: Mittlerweile mag sie es etwas salziger - und die Portionen sind deutlich kleiner geworden.