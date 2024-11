Es ist ein Lachen, das ansteckt und echt ist. Prinzessin Kate kehrt nach überstandener Chemotherapie zurück auf die royale Bühne und verzaubert beim "Festival of Remembrance" in der Londoner Royal Albert Hall.



Immer an ihrer Seite: Prinz William. Auch ihm sieht man die Erleichterung an und es gibt immer wieder kleine Liebesbekundungen. William streichelt ihr über den Rücken, sie schaut ihn verliebt an. Es scheint so, als hätte sie die schwere Zeit zusammengeschweißt.