Prinzessin Kate hat zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert Überlebende des Massakers von Southport eingeladen. Kinder, die den Angriff Ende Juli überlebt haben, sollen am 6. Dezember zum Weihnachtslieder-Konzert kommen.



Bei der Messerattacke auf einen Taylor-Swift-Tanzkurs in Southport nahe Liverpool waren drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren von einem Angreifer erstochen worden. Der Mann steht inzwischen wegen Mordes und weiterer Vorwürfe vor Gericht.



Die Tat hatte in Großbritannien großes Entsetzen ausgelöst, auch Taylor Swift hatte sich bei Instagram schockiert zu Wort gemeldet.