Palast-Schweigen in Europas Königshäusern. Nachdem Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung publik gemacht hat, hagelt es mutmachende und hoffnungsgebende Worte aus aller Welt. Nur ihre Royal-Kollegen aus den benachbarten Königshäusern schweigen - bis auf Schweden. Doch warum?

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chris Jackson

"Die königliche Familie findet die Nachricht, die Prinzessin Kate überbracht hat, furchtbar traurig", so Margareta Thorgren, die Informationschefin des schwedischen Hofes, gegenüber der "Expressen". "Sie haben der britischen Königsfamilie ihr Mitgefühl ausgesprochen."



Was genau die schwedischen Royals Kate wünschten, bleibt allerdings geheim. Denn: Es sei nicht üblich, dass der Hof diese Art privater Informationen teilt, merkt die Pressechefin an.