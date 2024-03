Im britischen Königshaus dürften sie erleichtert sein, denn es war nur ein kurzes Gastspiel von Kates Onkel im Fernsehen. Nach nur wenigen Tagen musste Gary Goldsmith die TV-Show "Celebrity Big Brother" wieder verlassen. Er wurde als Erster in der Runde aus dem Haus gewählt. Zum Gesundheitszustand seiner Nichte hatte er sich in der Sendung nur zurückhaltend geäußert. Als eine Gesprächspartnerin fragte: "Wo ist Kate?", antwortete Goldsmith, dass er aus Gründen der Etikette nichts sagen könne. Er versicherte aber, er habe mit ihrer Mutter gesprochen: "Sie bekommt die beste Behandlung in der Welt." Mit dieser Aussage kann die Royal Family sicher leben, denn im Vorfeld der TV-Show gab es einige Bedenken zu seinem Auftritt in der Öffentlichkeit:

Schwarze Schafe gibt es in jeder Familie - auch bei den sonst so blütenreinen Middletons.



Bei der Schwiegerfamilie des künftigen Königs tanzte kürzlich besonders einer aus der Reihe: Kates Onkel Gary. Der ist war nämlich am 04.03. in den britischen "Big Brother"-Container eingezogen. Eine seiner Mitbewohnerinnen: Sharon Osbourne.



Was er zu sagen hatte und warum das zur Staatsangelegenheit werden könnte: