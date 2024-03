Wird Uncle G. der Royal Family gefährlich?



Schwarze Schafe gibt es in jeder Familie - auch bei den sonst so blütenreinen Middeltons.



Bei der Schwiegerfamilie des künftigen Königs tanzt aktuell besonders einer aus der Reihe: Kates Onkel Gary, oder wie er sich laut "The Telegraph" selbst nennt: Uncle G. Der sitzt nämlich auf gepackten Koffern, um in den britischen "Big Brother"-Container zu ziehen.



Werden die Middeltons jetzt zu den Markles 2.0.?