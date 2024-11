Es tut uns so leid zu hören, dass Liz Hatton traurigerweise verstorben ist. Es war eine Ehre, eine so mutige und bescheidene junge Frau kennengelernt zu haben.



Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit bei Liz‘ Eltern Vicky und Aaron und ihrem Bruder Mateo.

Prinzessin Kate und Prinz William X