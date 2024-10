Diese Umarmung ist etwas besonderes. Da begegnen sich zwei junge Frauen, die dasselbe durchmachen müssen, die wissen, wie es ist, mit Krebs zu leben. Dass die eine Prinzessin und dreifache Mutter ist und die andere ein erst 16-jähriger Teenager, ist in diesem Moment wohl vergessen.

Ein schönes Bild ist es, das die britischen Royals da mit der Welt teilen. Prinzessin Kate hat sich zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Chemotherapie fotografieren lassen. In einem weinroten Anzug umarmt die Princess of Wales die junge Fotografin Liz Hatton.



Ihre langen Haare trägt Kate offen. Liz Hatton dagegen hat ganz kurze Haare - sie leidet laut der britischen Nachrichtenagentur PA an einer seltenen und aggressiven Krebsform.