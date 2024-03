Durch die Aufmerksamkeit rund um die Krebserkrankung von Prinzessin Kate nimmt das Interesse an Krebs-Vorsorge zu. Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Organisation Macmillan Cancer Support. Demnach stiegen die Aufrufe in den beiden Tagen nach der Veröffentlichung von Kates Videobotschaft um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf beinahe 50.000 Zugriffe pro Tag. Die Organisation führt das auf einen positiven Effekt durch Kate zurück:

Kate spricht im Video über ihre eigene Erkrankung - und schließt dabei doch alle Betroffenen in ihre Gedanken ein: "An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein", sagt sie. Worte, die gut tun.



Allein in Deutschland erkranken jährlich rund 500.000 Menschen neu an Krebs, weltweit sind es sogar rund 20 Millionen. Sie alle müssen damit fertig werden, mit ihren Kindern, Freunden und Familien darüber sprechen, Behandlungen durchstehen und versuchen, damit zurechtzukommen. Anteilnahme hilft.