Auch das Weiße Haus hat seine Anteilnahme ausgesprochen. Präsident Joe Biden drückte sein Mitgefühl aus. Er schließe sich den Millionen Menschen auf der ganzen Welt an und würde für ihre vollständige Genesung beten. First Lady Jill Biden teilte die Videobotschaft von Prinzessin Kate und schrieb dazu: "Sie sind mutig und wir lieben Sie."



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ auch im Namen seiner Frau Brigitte mitteilen: In dieser schwierigen Zeit, die Sie durchmachen, wünschen Brigitte und ich Ihnen eine volle Genesung. Ihre Stärke und Widerstandskraft inspirieren uns alle.



Manuela Schwesig wünscht Kate über die sozialen Medien Zeit und Ruhe. Sie habe erlebt, was Krebs persönlich und für die ganze Familie bedeutet, so die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die vor einigen Jahren selbst an Krebs erkrankt war.