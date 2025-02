Vergesst nicht, all das zu pflegen, was jenseits der Krankheit liegt.

Ein schweres Jahr liegt hinter Kate: Die Prinzessin hatte sich im Januar 2024 einer Operation am Unterleib unterzogen und der Öffentlichkeit im März, in einem emotionalen Video, von ihrer Krebsdiagnose berichtet. An welcher Krebsart sie litt, ist bis heute nicht bekannt.



Gute Nachrichten warteten rund ein halbes Jahr später auf sie: Ebenfalls mit einem Video verkündete sie im September, dass sie die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe.



Kate kämpfte sich zurück, ließ die Krebs-Strapazen hinter sich und widmet sich nach Abschluss ihrer Behandlung wieder ihren royalen Pflichten. Unter anderem besuchte sie letzte Woche das Kinderhospiz "Tŷ Hafan" in Wales und verbrachte dort Zeit mit Kindern, Familien und Mitarbeitern.