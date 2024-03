Es war DER Hoffnungsschimmer für Kate-Fans: Am Dienstag (07.03.) wurde auf der offiziellen Seite des Verteidigungsministeriums die Teilnahme von Prinzessin Kate bei Trooping the Colour am 8. Juni angekündigt. Doch der Eintrag wurde inzwischen entfernt, auch der Palast bestätigte Kates Anwesenheit bei der Geburtstagsparade von König Charles nicht.

Verwirrung um den Termin im britischen Königshaus

Wird es also doch keine so baldige Rückkehr von Prinzessin Kate auf dem royalen Parkett geben? Das Verteidigungsministerium hatte die Prinzessin offenbar zu früh und ohne Absprache mit dem Palast eingeplant.



Wie "The Telegraph" berichtet, ist die endgültige Entscheidung wohl noch nicht gefallen. Es scheint so, als wollen die Royals noch nicht so weit in die Zukunft planen. Könnte sich die Heilung von Kate also länger hinziehen als geplant?

Die Parade "Trooping the Colour" findet in diesem Jahr am 15. Juni statt - in Anwesenheit von König Charles III., der zurzeit wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird.

Dauert Kates Genesung länger als geplant?

Nach ihrer Bauch-OP Mitte Januar ist für die 42-Jährige aktuell noch Schonung angesagt. Laut dem britischen Königshaus wird sie erst "nach Ostern" wieder in den royalen Dienst zurückkehren. Wann und wo? Das ist offiziell nun eben doch noch nicht wirklich bekannt.



Selbst wenn die Teilnahme an "Trooping the Colour" bestätigt wird, wird es sicherlich schon vor dem 8. Juni Termine mit der Prinzessin von Wales geben. Doch diese hält das Königshaus sicherheitshalber noch zurück. Gesundheit geht vor.



Zuletzt waren im Internet absurde Gerüchte und Verschwörungstheorien um Kates Verbleib aufgetaucht. Dazu nahm der Palast Stellung und stellte klar: "Kate geht es gut."



Am Montag (04.03) wurde die Schwiegertochter des Königs dann erstmals seit Weihnachten von Paparazzi abgelichtet, als sie mit ihrer Mutter im Auto fuhr.



Royal Fans hoffen nun natürlich auf ein früheres Comeback. Vielleicht ja sogar schon an der Seite ihres Mannes und ihrer drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zum traditionellen Ostergottesdienst in der St George's Kapelle auf Schloss Windsor.