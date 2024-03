Es war DER Hoffnungsschimmer für Kate-Fans: Am Dienstag (07.03.) wurde auf der offiziellen Seite des Verteidigungsministeriums die Teilnahme von Prinzessin Kate bei Trooping the Colour am 8. Juni angekündigt. Doch der Eintrag wurde inzwischen entfernt, auch der Palast bestätigte Kates Anwesenheit bei der Geburtstagsparade von König Charles nicht.

Verwirrung um den Termin im britischen Königshaus

Wird es also doch keine so baldige Rückkehr von Prinzessin Kate auf dem royalen Parkett geben? Das Verteidigungsministerium hatte die Prinzessin offenbar zu früh und ohne Absprache mit dem Palast eingeplant.



Wie "The Telegraph" berichtet, ist die endgültige Entscheidung wohl noch nicht gefallen. Es scheint so, als wollen die Royals noch nicht so weit in die Zukunft planen. Könnte sich die Heilung von Kate also länger hinziehen als geplant?

Die Parade "Trooping the Colour" findet in diesem Jahr am 15. Juni statt - in Anwesenheit von König Charles III., der zurzeit wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird.

Dauert Kates Genesung länger als geplant?