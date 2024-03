Das Verteidigungsministerium hat Kate offenbar zu früh und ohne Absprache mit dem Palast eingeplant.



Wie unter anderem "The Telegraph" berichtet, will die Behörde eine Erklärung von ihrer Website entfernen, in der angekündigt wurde, dass die Prinzessin an der Militärparade "Trooping the Colour" teilnimmt.



Am Dienstagabend (05.03.) hatte auf der Website, auf der Schaulustige Tickets für die Veranstaltung buchen können, noch mit Nennung von Kates offiziellem Titel gestanden: "Reviewed by Her Royal Highness The Princess of Wales" (deutsch: "Abgenommen von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin von Wales"). Am Mittwochmorgen fehlte der Hinweis dann.



Die Teilnahme der Herzogin an dem Event sei zwar geplant, berichtet "The Telegraph" unter Berufung auf Insider weiter, aber der Palast werde die offizielle Ankündigung erst machen, wenn eine endgültige Entscheidung getroffen worden sei.