Nach ihrer Bauch-OP Mitte Januar ist für Prinzessin Kate aktuell noch Schonung angesagt. Laut dem britischen Königshaus wird sie erst "nach Ostern" wieder in den royalen Dienst zurückkehren. Wann und wo? Das ist noch nicht bekannt.



ABER: Ihre Fans können sich nun einen Termin im Kalender markieren. Die 42-Jährige wird an der Geburtstagsparade für König Charles III. teilnehmen.



Die britische Regierung hat bekannt gegeben, dass die Ehefrau von Thronfolger Prinz William am 8. Juni die Proben zur Parade des Königs abnehmen wird. Der Palast bestätigte ihre Teilnahme bislang nicht.

Die Parade "Trooping the Colour" findet in diesem Jahr am 15. Juni statt - in Anwesenheit von König Charles III., der zurzeit wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird.

Dauert Kates Genesung länger als geplant?