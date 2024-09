Es sind schöne und friedliche Bilder, die im Video zu sehen sind. Sie zeigen Kate mit ihren Kindern, mit William, lachend und ausgelassen, Arm in Arm.



Und die Aufnahmen fangen das Gefühl ein, das Kate in ihrer Botschaft formuliert: "Dankbar zu sein für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben."



Prinzessin Kate dankt in diesem sehr persönlichen Video auch für die große Unterstützung und das Mitgefühl, das ihr und ihrem Mann in dieser Zeit entgegengebracht wurde.