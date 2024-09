Private Momente mit William und den Kindern

Es sind schöne und friedliche Bilder, die im Video zu sehen sind. Sie zeigen Kate mit ihren Kindern, mit William, lachend und ausgelassen, Arm in Arm.



Und die Aufnahmen fangen das Gefühl ein, das Kate in ihrer Botschaft formuliert: "Dankbar zu sein für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben."



Prinzessin Kate dankt in diesem sehr persönlichen Video auch für die große Unterstützung und das Mitgefühl, das ihr und ihrem Mann in dieser Zeit entgegengebracht wurde.

Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch die stürmischen Gewässer und die unbekannte Straße zu navigieren. Prinzessin Kate Instagram @princeandprincessofwales

Doch beendet ist die Heilung noch nicht - auch das wird bei aller Erleichterung deutlich: Zwar spricht Kate davon, sich darauf konzentrieren zu wollen "krebsfrei zu bleiben". Sie betont aber zugleich, dass sie die Chemotherpaie zwar abgeschlossen habe, aber ihr "Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang" ist.

"Ein langer Weg" - Das sagt William zu Kates Situation

Wie geht es William jetzt? Klar ist, er steht hinter seiner Frau und unterstützt die Familie. Am Tag nach der Veröffentlichung von Kates Video ist der Prinz zu Besuch in einer Schule in der südwalisischen Stadt Llanelli. Entspannt scherzte er mit Schaulustigen - und dennoch ist auch er nur vorsichtig optimistisch:



"Das sind gute Nachrichten, aber es ist noch ein weiter Weg", sagte William auf die Frage einer Besucherin.

Bildrechte: IMAGO / i Images

Belastende Monate für die Familie

Wie belastend die letzten Monate seit der Krebsdiagnose für die Prinzessin und ihre Familie gewesen sein mögen, können wohl vor allem diejenigen nachvollziehen, die selbst erkrankt sind oder eine nahestehende Person durch diese Krankheit begleiten.



Auch an diese Menschen denkt Kate in ihrer Botschaft. Ihre Worte machen deutlich: In ihr haben sie alle nun eine starke Verbündete.