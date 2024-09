James Middleton ist vielen als der kleine Bruder von Prinzessin Kate bekannt. Mit dem Ruhm seiner Schwester rückte auch er ungewollt ins Rampenlicht - spätestens 2011, als sich Kate und William in einer spektakulären Zeremonie in der Westminster Abbey ewige Liebe schworen.

James avancierte zum Mädchenschwarm - eine Rolle, in die er für die britische Yellow Press offenbar gerne schlüpfte. Schöne Frauen in seinen Armen, der Look der britischen Oberschicht mit Sonnenbrille und gepflegtem Bart.



Doch innerlich sah es ganz anders aus, wie er jetzt in seinen Memoiren "Meet Ella" erzählt, die der "Daily Mail" in Auszügen vorliegen.