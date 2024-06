Auch Harry und Meghan, zu denen die Grosvenors eine enge Beziehung pflegen, erschienen nicht zur Hochzeit. Ob das an Terminen oder anderen Verpflichtungen liegt? Fehlanzeige! Wie das Boulevard-Magazin "Page Six" schreibt, wolle man ein "unangenehmes Zusammentreffen" mit der Familie vermeiden - in dem Fall also mit Bruder William.



Laut PA hätten Meghan und Harry gemeinsam mit dem Brautpaar entschlossen, der Zeremonie und den anschließenden Feierlichkeiten fernzubleiben und lieber abzusagen.