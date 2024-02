Gibt es endlich Hoffnung im Familienzwist bei den Windsors? Es machte fast den Eindruck, als Prinz Harry nach der Krebsdiagnose bei seinem Vater König Charles sofort die Koffer packte und aus Kalifornien in die Heimat nach London flog. Gleich am nächsten Tag kam es zum Treffen zwischen Vater und Sohn. Zuletzt sahen sich die beiden bei der Krönungszeremonie im vergangenen Mai. Eine lange Zeit!



Vor dem Hintergrund der Erkrankung des Vaters würde die Familie sich nun zusammenraufen, so die Hoffnung vieler.

Prinz Harry war nur kurz bei seinem Vater

Doch das erste Treffen zwischen Prinz Harry und seinem Vater verlief recht kurz: Höchstens 45 Minuten sollen die beiden sich gesehen haben. Direkt danach reiste Charles mit seiner Frau Camilla zu seinem Landsitz in Sandringham.



Immerhin lächelten beide entspannt - möglicherweise ein Zeichen dafür, dass das Vater-Sohn-Treffen in guter Stimmung verlief?

Bildrechte: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Vuk Valcic

Kein Brüder-Treffen, keine Annäherung?

Und die seit langem zerstrittenen Brüder? Es gab "keine Pläne" für einen Besuch von Harry bei seinem Bruder William, so Insider-Quellen zum "People"-Magazin. Harry soll auch nicht in einem der königlichen Anwesen, sondern im Hotel übernachtet haben, so britische Medien.



William steckt aktuell tief in familiären und royalen Verpflichtungen. Am Mittwoch (07.02.) nahm er erste offizielle Termine wahr: Der 41-Jährige überreichte am auf Schloss Windsor Medaillen und Orden des britischen Königshauses. Hatte er schlicht keine Zeit für seinen kleinen Bruder?

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA/AP | Yui Mok

Erwartungen an die nächste Generation