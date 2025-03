Royal-Fans können die Tage zählen, bis sie Kate endlich wiedersehen.



Bei den BAFTAs hat sie noch gefehlt, dafür wird sie am Montag (13.03.) beim Commonwealth Day dabei sein. Im ersten Augenblick klingt das vielleicht nicht ganz so glamourös wie der britische Filmpreis mit rotem Teppich, Stars und Sternchen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen der wichtigsten und glanzvollsten Termine für die Krone.



Erstmals seit Weihnachten an Kates Seite: Schwiegerpapa Charles.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chris Jackson

Königliches Duo: König Charles und Kate bei Commonwealth Day

Im vergangenen Jahr wurde der britische Feiertag gleich von zwei Tragödien überschattet - und das ausgerechnet zum 75. Jubiläum: Sowohl König Charles als auch seine Schwiegertochter Kate mussten sich einer Operation unterziehen. Ihre Plätze blieben beim Gottesdienst in der Westminster Abbey leer.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Frank Augstein

Statt eines fulminanten Auftritts gab es von Charles nur eine Videobotschaft. Doch der König konnte sich auf seine Truppe verlassen: Er wurde von Camilla, William, Anne, Edward und Sophie vertreten. Bilder von William und seiner Schwiegermutter im Schlepptau gingen durch die Presse. Ein Duo, das dem Volk in schweren Zeiten Mut machte.



Nach dem Commonwealth Day nahm der König eine dreimonatige Auszeit von seinen königlichen Pflichten.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Henry Nicholls

Commonwealth Day Der Commonwealth Day ist einer der bedeutendsten Feiertage für die Briten. Seit 1977 feiern jedes Jahr am zweiten Montag im März 2,7 Milliarden Menschen den Commonwealth Day - also die Einwohner aller 54 Länder, die früher unter der britischen Krone standen und heute dem so genannten Commonwealth of Nations angehören.

Royales Schaulaufen in der Westminster Abbey

Umso größer ist die Euphorie der Briten, dass dieses Jahr sowohl Charles als auch Kate beim Commonwealth Day mit von der Partie sein werden. Royale Unterstützung erhalten sie von Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Anne, wie auch dem Herzog und der Herzogin von Gloucester.



Schritt für Schritt absolviert die Princess of Wales wieder Termine für die Krone. Erst im Januar 2025 gab der Palast bekannt, dass sie sich in Remission befinde und sich allmählich wieder öffentlichen Aufgaben widmen könne.

Commonwealth Dem 1949 gegründeten Staatenbund Commonwealth gehören heute 56 Länder an, darunter viele ehemalige britische Kolonien wie Kanada, Indien und Australien, aber auch kleine Inselstaaten wie Tuvalu. Insgesamt leben in den Mitgliedsstaaten 2,7 Milliarden Menschen.



Zu den politischen Zielen gehören u.a. die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten sowie Rechts- und Chancengleichheit. Wirtschaftliche Ziele sind z.B. nachhaltige Entwicklung, Armutsbekämpfung und Marktwirtschaftlichkeit.

Bildrechte: picture alliance / empics | John Stillwell

Ritterschlag Commonwealth Day

Der Commonwealth Day hat für die Royal Family eine ganz besondere Bedeutung. Lange Zeit war das Fest untrennbar mit der Queen verbunden, die 45 Jahre lang durch das Programm führte und die Menge zum Jubeln brachte. Charles wird dieses Jahr zum zweiten Mal in die großen Fußstapfen seiner Mutter treten.



Spannender Side Fact: Titel und Krone sind keine Garantie für die Teilnahme am Commonwealth Day. Nur weil man Mitglied der Royal Family ist, darf man noch lange nicht in der Westminster Abbey Platz nehmen.



Kate zum Beispiel nahm erst vier Jahre nach ihrer Hochzeit am Commonwealth Day teil. 2015 - da war sie hochschwanger mit Charlotte.



Meghan hingegen wurde diese Ehre schon vor ihrer Hochzeit zuteil: Sie begleitete Harry - damals noch ihr Verlobter - bereits 2018. Es war ihr erster öffentlicher Termin mit der Queen.

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Kirsty Wigglesworth