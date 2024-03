Auf diesen Moment haben Royal-Fans gewartet! König Charles besucht den Ostergottesdienst in der St.-George's-Kapelle in Windsor. Immer an seiner Seite: Königin Camilla.



Es ist der erste bedeutende öffentliche Auftritt des Monarchen seit Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose im Februar. Und der Anlass scheint ihn sichtlich zu freuen.