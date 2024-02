Überraschend gab der Buckingham-Palast am Montagabend bekannt, dass König Charles an Krebs erkrankt ist. Sein Sohn Prinz Harry möchte seinem Vater beistehen und reist so schnell wie möglich nach London.

Wie u.a. die "Sun" berichtet, soll Charles seine beiden Söhne William und Harry nach der Diagnose umgehend selbst informiert haben. Das "Hello!"-Magazin schrieb, dass sich Harry nach der Schocknachricht sofort auf den Weg nach London gemacht hat. Paparazzi haben ihn am Flughafen in Los Angeles gesichtet. Am Dienstagmittag (06.02.) landete Harry nach einem elfstündigen Flug in Heathrow und traf sich danach direkt mit seinem Vater in Clarence House, wie ARD-London-Reporterin Valerie Krall weiß.



Wie ein Sprecher der Sussexes bestätigt, sind Herzogin Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito geblieben. Für Harrys Kinder soll der Alltag normal weitergehen. Meghan werde sich um die Kleinen kümmern. Wie lange Prinz Harry in Großbritannien bleiben wird, ist (noch) nicht bekannt.