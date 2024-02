Lange Zeit sah es so aus, als würde sie in die Fußstapfen ihrer Urgroßmutter Alice treten, der Mätresse von König Edward VII. Doch den wenig schmeichelhaften Titel der "Dritten" in der Ehe des damaligen Thronfolgers Prinz Charles und Prinzessin Diana hat Camilla längst abgelegt.



Viele Briten haben sich mittlerweile mit der einst ungeliebten Partnerin ausgesöhnt. Im Ranking der beliebtesten lebenden Royals liegt sie nach Umfragen des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" auf Platz sieben - vor Andrew, Prinz Harry und dessen Frau Meghan. Besonders in der Babyboomer-Generation (geboren zwischen 1946 bis 1964) wird Camilla immer beliebter.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Yui Mok