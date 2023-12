Jede Familie hat ihre ganz eigenen Weihnachtstraditionen - die Windsors sind da keine Ausnahme.



Doch so harmonisch das Fest der Liebe eigentlich sein soll: seit Megxit und dem Tod der Queen wird Weihnachten zur Zerreißprobe für die britischen Royals.



Diese Gäste feiern erstmals mit den Royals

Das diesjährige Fest beginnt direkt mit radikalen Änderungen, denn die elitäre Weihnachtsrunde fällt größer aus als gewohnt. Eine Einladung nach Sandringham kommt einem Ritterschlag gleich, umso gewichtiger die neue Gästeliste.



Wie der britische Sender "ITV News" mitteilt, hat Königin Camilla dieses Jahr erstmals ihre Kinder Tom Parker-Bowles sowie Laura Lopes und ihre fünf Enkel "zum traditionsreichen Mittagessen am 1. Weihnachtsfeiertag eingeladen". Bislang hatte Camilla ihre Familie in ihrem privaten Anwesen in Wiltshire verköstigt.



Wer aber (höchstwahrscheinlich) wieder fehlen wird: Harry und Meghan.

Royale Eiszeit: Weihnachten ohne Harry und Meghan?

Das letzte Mal feierten die Sussexes 2018 Weihnachten in Sandringham. Angeblich, so ein Insider im Gespräch mit dem "OK!"-Magazin, sollen Harry und Meghan auch die Jahre danach immer eine Einladung erhalten haben. "Es wurde ihnen klargemacht, dass die Tür bei großen Familienfeiern zum Wohle der Kinder immer offen steht."



Dieses Jahr sieht das anders aus: Royal-Expertin Jennie Bond erklärte im Interview mit der britischen "Sun", dass die Fronten mittlerweile viel zu verhärtet seien. Vor allem "Catherine ist zutiefst verletzt" und soll "einen Schritt zurücktreten".

Von der Vorstellung eines idyllischen Weihnachtsfestes im Kreis seiner Familie soll sich auch Prinz Harry mittlerweile verabschiedet haben. Schuld sei das mehr als unterkühlte Verhältnis zu Vater Charles und Bruder William.



Doch ganz so spurlos soll die Weihnachts-Frage nicht an Harry vorbeigehen: "Die Weihnachtspläne sorgen für Spannungen, weil er [Harry] es satt hat, bei wichtigen Ereignissen von allen getrennt zu sein", so ein Insider im Interview mit "OK!".



Wohin an den Feiertagen – ein Problem, das eben nicht nur bei "normalen" Paaren für Streitigkeiten sorgt.

