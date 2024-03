So eine Chance winkt nicht jeden Tag: Das britische Königshaus sucht Verstärkung im Kommunikationsbüro.



37,5 Stunden pro Woche für 25.650 bis 32.700 Pfund pro Jahr. So die harten Fakten aus der königlichen Stellenausschreibung.



Nicht wirklich viel könnte man meinen - für einen Job im Königshaus. Die Windsors locken eben mit Prestige und nicht mit Verdienst. Auf der offiziellen Website wird dick aufgetragen: "Es ist eine Ehre, Teil des Teams im Herzen einer weltberühmten Institution zu sein. Das macht die Arbeit für den königlichen Haushalt so außergewöhnlich."



Aber nicht jeder darf einfach so für die Royal Family arbeiten. Die Angestellten im königlichen Haushalt müssen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen.