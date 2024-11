Der Bruder des Königs hat jetzt offenbar ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Denn überraschenderweise scheint Andrew eine alternative Finanzierungsquelle gefunden zu haben. Laut "The Times" hat Prinz Andrew dem königlichen Finanzverwalter dargelegt, dass er über genug Mittel verfüge, um seinen Lebensunterhalt in Windsor weiter finanzieren zu können - inklusive Unterhalt der Royal Lodge.



In dem 31 Zimmer große Anwesen in Windsor wohnt Andrew übrigens nicht alleine. Zusammen mit deiner Ex-Frau Sarah Ferguson lebt er dort - sozusagen in einer royalen WG.