Maud ist heute 21 Jahre alt - noch immer kann sie den Verlust nicht fassen: "Ich kann nicht glauben, dass ich meinen lieben Vater das letzte Mal gesehen habe, als ich 16 war", schreibt sie auf ihrem Instagram-Account, dazu viele Herzen. "Weihnachten ist oft schwer für mich". Doch dank der vielen Menschen, die in dieser schweren Zeit für sie da waren, kann sie nun langsam wieder nach vorne blicken: "Mit jedem Jahr, das vergeht, wird es ein bisschen leichter", schreibt sie. Zugleich denkt diese junge Frau nicht nur an sich, sondern wendet sich an alle Menschen, für die die besinnliche Zeit rund um das Jahresende alles andere als leicht ist, vielleicht psychische Probleme haben: "Es gibt Hilfe da draußen!" schreibt Maud.

Mauds jüngere Schwester Leah Isadora gedenkt ihrem Vater mit einer Reihe an Fotos auf ihrem Account. Darauf zu sehen: Das Tattoo mit den Worten "Elsker deg" ("Ich liebe dich"), das sich Leah in der Handschrift ihres Vaters auf den Nacken tätowieren ließ.



Am Ende der Reihe findet sich noch ein privates schwarz-weiß-Foto aus dem Familien-Album der Familie, auf dem ein junger Ari Behn mit seinen noch kleinen Töchtern Leah und Maud zu sehen ist und entspannt in die Kamera lächelt.





Dazu nur wenige Worte, die dennoch unter die Haut gehen: "5 Jahre ohne dich - ich liebe dich Papa" schreibt die 19-Jährige.