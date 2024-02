Schluss, aus, vorbei - Prinzessin Amalia der Niederlande soll von ihrem deutschen Millionärsfreund getrennt sein UND - bereits ein Auge auf einen neuen Anwärter geworfen haben. Was ist dran an den Gerüchten?

Es waren DIE royalen Liebes-News im Sommer 2021. Die damals 18-jährige Amalia der Niederlande hatte sich angeblich in einen deutschen Millionärssohn aus Nordrhein-Westfalen verguckt. Seit einem halben Jahr sollen die beiden da schon ein Paar gewesen sein, einen gemeinsamen Winterurlaub in Österreich und einen Liebesurlaub in New York verbracht haben. Kennengelernt haben sollen sie sich auf einer Party.



Bestätigt hat der niederländische Palast die Liaison nie. Folglich wird es dazu auch bei einer Trennung nicht kommen. Das Liebesleben der Kronprinzessin bleibt vorerst privat, das machte König Willem-Alexander den Journalisten in einer Pressekonferenz vor anderthalb Jahren unmissverständlich klar.